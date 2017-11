Sloop winkelgebied Kijkduin van start

Het Deltaplein, de ruimte tussen het winkelcentrum en het Atlantic hotel, heeft er het eerst aan moeten geloven. Het hotel zelf zal flink gaan moderniseren en uitbreiden.



In 2021 zal Kijkduin onder andere moeten beschikken over een nieuwe boulevard, een nieuw winkelcentrum en een ondergrondse parkeergarage. Ook komen er op de lange termijn zo'n 650 woningen bij. Tevens is er meer ruimte voor groen in het nieuwe plan voor de badplaats. Het duinlandschap zal dus een prominentere rol gaan spelen in het straatbeeld.



Winter

Er is bewust gekozen om pas na het strandseizoen met de werkzaamheden te beginnen. Zo wordt de overlast voor bewoners en ondernemers zoveel mogelijk beperkt. Het oude winkelcentrum zal in bedrijf blijven totdat het nieuwe klaar is, en ook de boulevard zal blijven draaien tijdens de werkzaamheden.