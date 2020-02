Sloopregeling voor oude diesels in Den Haag is geen succes

Den Haag biedt bezitters van oude dieselvoertuigen al sinds 2016 een vergoeding aan voor het slopen van hun vervuilende auto of bromfiets: respectievelijk 1000 en 400 euro.



In Rotterdam, waar een soortgelijke regeling werd aangeboden, waren er alleen al in het eerste jaar duizenden aanvragen. Maar in Den Haag liep het eigenlijk nooit storm. Volgens de gemeente hebben er sinds 2016 in totaal 900 eigenaren van een brom- of snorfiets en 400 autobezitters gebruik gemaakt van de regeling. Dat kostte tot nu toe zo'n 760.000 euro. Ter vergelijking: in Rotterdam werden alleen al in het eerste jaar ongeveer 5000 dieselauto's gesloopt. Dat heeft de stad vele miljoenen gekost.