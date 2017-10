Sloopsubsidie oude auto's en brommers jaar verlengd

Flagshipstore Coolblue opent in New Babylon

11:44 Coolblue, ooit begonnen als webwinkel, opent eind dit jaar een flagshipstore in New Babylon. Bovendien komt in het complex naast Den Haag Centraal een nieuwe sportschool, wordt het vergadercentrum van Property Works uitgebreid en zijn onderhandelingen gaande over de vestiging van extra horeca.