'Slordig met fractiegeld? Dan sanctie tegen partij'

Ook willen meerdere partijen dat de naam van de raadsfractie openbaar wordt gemaakt. ,,Waarom blijft dat geheim? Dat is nergens voor nodig'', stelt Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid.



Ook Robert Barker van de Partij voor de Dieren wil openheid: ,, Al is het alleen al omdat naming and shaming herhaling kan voorkomen.‘’



Jaarlijks krijgt elke raadsfractie geld ter ondersteuning van hun werk. Het gaat om een basisvergoeding van zo'n 86.000 euro plus een kleine 15.000 euro per lid van de raadsfractie. Elk jaar controleert de accountant of de partijen de vergoeding correct hebben uitgegeven.



Deze keer ontdekte de gemeentelijke accountant een pijnlijke fout. Eén fractie kon ruim 50.000 euro aan uitgaven over 2017 en de eerste drie maanden van 2018 niet verklaren. Er waren geen bonnetjes of facturen voorhanden. De nieuwe fractieleider beloofde beterschap.