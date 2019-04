Slow down, smeekt de Terletstraat

'It's always good to be back home', staat in zilverkleurige letters boven het portiek van Terletstraat 13, het 'geboortehuis' van Golden Earring. Maar het is allesbehalve fijn om daar te komen. Wie goed op de weg let, zit met zweethandjes aan het stuur. Want met twee rijen geparkeerde auto's, twee buslijnen die voor nummer 13 halt houden en de doorgaande fietsroute van het Zuiderpark naar Transvaal, de Schilderswijk en de binnenstad is de Terletstraat een regelrechte ramp voor weggebruikers.