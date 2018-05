'Slowaak die dood landgenoten veroorzaakte was dronken'

Volgens het OM zat de 28-jarige Anton M. achter het stuur toen hij op 11 februari met twee landgenoten in zijn wagen het water in reed. De drie verbleven als arbeidsmigranten in een van de huisjes op het Wassenaarse park. Toen om 03.15 uur de melding bij de hulpdiensten binnenkwam was M. net zelf uit zijn auto gekropen en konden hulpverleners hem nog op de kant helpen. De andere twee inzittenden redden het niet. Een overleed een paar uur later, de andere aan het einde van de dag. M. werd meteen aangehouden.