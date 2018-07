‘Sluiten politiebureau in weekend is enorme aantasting dienstverlening’

In een tweet meldde politie Overbosch dat er vanaf heden geen personeel meer in het weekend aanwezig is in het politiebureau aan de Vlaskamp. Volgens Balster een hinderlijke situatie, want alle politiebureaus horen elke dag open te zijn voor Hagenaars. ,,De sluiting van politiebureau Overbosch in het weekend is een enorme aantasting van de dienstverlening’’, vindt de politicus. ,,Juist in het weekend gebeurt het nodige waar aangifte voor gedaan moet worden. Dan moet het dichtstbijzijnde politiebureau bereikbaar zijn. Online aangifte doen kan niet in alle gevallen. Als er iets speelt, wil je toch direct naar het bureau kunnen.’’



Het onaangekondigde bericht van de politie was een klap in het gezicht van Balster. In december nog stelde hij schriftelijke vragen over de geruchten dat dit politiebureau gesloten zou worden en kreeg toen als antwoord dat er geen concrete plannen zouden zijn. ,,In de slotzinnen van het antwoord viel te lezen dat de burgemeester de raad op de hoogte zou stellen als er toch sprake zou zijn van een sluiting. Dat is niet gebeurd.’’