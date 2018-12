‘Sluiting Bronovo is rampzalig’

Het nieuws over het mogelijke sluiten van ziekenhuis Bronovo heeft bij Hagenaars veel teweeg gebracht. Op het internet uitten velen hun zorgen, boosheid en ongeloof. Ook op het Willem Royaardsplein in het Haagse Benoordenhout wordt het nieuws ‘nou, niet zo best natuurlijk’ ontvangen.

Het ziekenhuis ligt voor de Benoordenhouters op loopafstand en is sinds jaar en dag hét centrum van medische zorg voor de omgeving. Voor de welgestelde omgeving en tevens habitat van premier Mark Rutte is het ziekenhuis één van de vele voordelen van wonen in het Benoordenhout.

Hoe de geldstromen in de zorg precies lopen, weten ze ook in het Benoordenhout niet. ,,Maar het ziet er toch naar uit dat bij het overgeven van de gezondheidszorg aan de marktwerking er krachten vrij komen waar niemand blij van wordt”, zegt een meneer die zijn boodschappen in de auto zet. ,,Maar die marktwerking zit in het collectieve bewustzijn.”

Quote En wij maar merkloze pillen slikken omdat het goedkoper is Als ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam bij dezelfde reorganisatie van de ziekenhuisgroep HMC ook dichtgaat, dan ‘blijft er niets anders over dan dat wij naar het andere einde van de stad moeten, naar het Westeinde. Daar kun je niet parkeren.”

Een mevrouw die net bij de groenten- en fruitspecialist is geweest, noemt een sluiting van Bronovo rampzalig. ,,Hoe denkt u dat wij hier reageren? Bronovo is op loopafstand. Oncologie zit weliswaar in Antoniushove in Leidschendam, maar dat is prima bereikbaar van hier. Het Westeinde daarentegen is een heel ander verhaal.”

Kapitaalvernietiging

Behalve het persoonlijke ongenoegen over het vertrouwde ziekenhuis in de buurt te moeten missen, zijn de omwonenden van Bronovo verbijsterd over de kapitaalvernietiging ‘als die hele tent gaat sluiten’. ,,Er is net verbouwd!”

Een hechtere band met de Westeinde ziekenhuis wordt door een enkeling overigens wel toegejuicht. Die samenwerking bestaat er nu ook al. ,,Bronovo had niet zo’n goede naam, maar doordat er specialisten uit het Westeinde ook een paar dagen hier werken, is het beter geworden. Maar in bereikbaarheid gaan we er bij sluiting van Bronovo natuurlijk flink op achteruit.”

Ook bij de haringkar is de verbijstering groot. ,,Is het toch echt waar?! Toevallig hadden we van de week iemand in de kraam die een specialist in het Bronovo goed kent. Volgens hem kon sluiting nog wel twee tot drie jaar duren. Maar ja, een paar jaar is zo om. Wat een kapitaalvernietiging met die nieuwe vleugel die net is aangebouwd. En wij maar merkloze pillen slikken omdat het goedkoper is. We worden geregeerd door de Mocromaffia en de verzekeraars. Waar moet het heen?” Iemand suggereert: ,,In gele hesjes naar het Malieveld.”