Sluiting dreigt voor fameus restaurant The Raffles

De huurachterstand moet binnen twee weken worden ingelost, anders is het over en uit voor The Raffles, een instituut op het gebied van de Indische keuken. De eigenaar heeft een huurachterstand van vier maanden.



Aanvankelijk zou het restaurant komende maandag al weg moeten uit het pand in de Javastraat, maar de eigenaar heeft twee weken uitstel gekregen van verhuurder Metterwoon. Dat zegt zakenman Rob Lindeman, die de zaak wil redden. Net als in 2010, toen The Raffles bíjna onderuit ging. Lindeman regelde destijds de financiering voor een renovatie.



The Raffles bestaat 25 jaar en staat bekend als een van de beste Indische restaurants van Nederland. Desondanks heeft de eigenaar moeite om het hoofd boven water te houden. ,,Hij zit telkens op het randje van winst en verlies.'' De reden is dat het publiek uitsterft, stelt Lindeman. ,,Jonge mensen gaan liever naar fusion restaurants.'' Een trits andere Indische restaurants verdween de afgelopen jaren al van het toneel in Den Haag: Tampat Senang, Bali, Djawa, Sarinah, Raden Ajoe, Raden Más en Blauw.