Smaak en passie uit Frankrijk

In het Belgisch Park in Scheveningen, waar we de zee bijna kunnen ruiken, bezoeken we de nieuwe bistro van Bart en Simone ter Maten. Beiden hebben in de horeca naam gemaakt. Sinds een kleine vier maanden is het restaurantje, dat zich op de Franse keuken richt, open. De naam klinkt lekker Frans, maar is verklaarbaar doordat er in de families heel wat ‘gerobert’ is. Bart heet geboren Robert, zijn zoon en opa dragen ook die naam en de andere zijde is ‘berobert’ omdat haar vader en broer ook zo heten. Een ‘robertlesje’ leert dat de naam is afgeleid van de Germaanse stamwoorden hrod en beraht en voor groots en briljant staat. Als dat afstraalt op de gerechten zitten we gebeiteld.



Robert ademt bistro, zo voelen we, terwijl we brood besmeren met gezouten roomboter en een frisse sauvignon drinken. Er hangen in het restaurant met veertig plaatsen wat foto’s van filmkomiek Louis de Funès, er is een wandvullende spiegel en Charles Aznavour klinkt door de zaak. Het is geen druk interieur, het oogt eerder wat ingetogen. Het is zaterdagavond en de bistro loopt zo goed als vol. Op de kaart klassiekers als landslakken in kruidenboter uit de Bourgogne, gebakken coquilles met saffraan, foie gras, oesters en gebakken kikkerbillen.



We laten die billen graag aan Kermit zitten en kiezen voor een salade Gasconne en gravlax. In de salade proeven we aalbessen, plakjes stevig gerookte en zoute eendenborst met een mooi vetrandje en een goede terrine van eendenlever. Het is wel zonde dat er willekeurig is gedruppeld met citroensap waardoor de foie gras soms te zuur uitpakt. Er zijn blokjes mango en verse partjes vijg voor zoet tegenwicht en een zoetzurige vinaigrette op basis van port en honing.