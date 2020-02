Smakeloos is iets anders dan kwetsend. Wat dat betreft is het net Chinees eten

'Hebbie die rappers van tegenwoordig wel eens gehoord, die rappen over hoe ze een hele messenset in je blanke rug planten, en dat mag allemaal wel? Tieft op met je racisme.' Ome Ed is er duidelijk over. 'Het is een flauw carnavalsslied, meer niet.' 'Nou dat mag ook niet meer, carnaval', klaagt Gerard de Gleuvenglijder. 'Je moet zeggen 'verkleedfeest.' Ome Ed wordt nog bozer. 'Mag je dan nog wel als Chinees gaan? Met een nepstaart in je haar en met spleetogen?'