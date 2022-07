Smeren, smeren en nog eens smeren: het is overleven in de Haagse betonjungle

Vrouw rijdt onder invloed van drugs én heeft enorme hoeveel­heid lachgas in auto liggen

Een 31-jarige vrouw uit Rotterdam is donderdag in Zoetermeer aangehouden vanwege het rijden onder invloed van verdovende middelen. Maar dat was niet alles, want na controle van haar voertuig bleek ze ook nog eens een grote hoeveelheid lachgas te vervoeren in haar auto.

