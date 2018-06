Smikkelen en smullen in Museum Voorlinden

De beleving van de eerste overzichtstentoonstelling in Europa van de Amerikaanse kunstenaar Wayne Thiebaud begint al voor de deur van museum Voorlinden. In de tuin loopt de bezoeker direct tegen de Bakery Case op. Dat is een 100 dagen durende opstelling van designmeubels en -huisjes waar koffie en taartjes worden geserveerd met servies dat allemaal is geïnspireerd op het kleurenpalet van de kunstenaar.

Er staan boomstam- en strandstoelen, meubels in de simpele Thiebaud-vormen van cirkel, vierkant en driehoek en er is een jacuzzi voor de gast die toevallig een bikini of zwembroek in de tas heeft. Op een mooie zomerdag kun je hier neerstrijken en nooit meer opstaan, maar het is natuurlijk de bedoeling om ook de tentoonstelling te gaan bekijken.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Frank Jansen

Directeur Suzanne Swarts noemt de buitenopstelling een 3D-schilderij, die de bezoeker naar een moment van extase moet voeren. ,,In de laatste zaal hangen de hem typerende schilderijen van taarten en taartpunten'', zegt ze. ,,Thiebaud schildert ze zo levensecht dat het water je in de mond loopt en denkt: kon ik ze maar in het echt eten. Welnu, dat kan dus.''

IJsjes, taarten en hotdogs

IJsjes, taarten en hotdogs zijn het handelsmerk van Thiebaud. Hij schildert ze met pasteuze kwaststreken. Soms ligt de stroperige olieverf er zo dik op dat het ijs bijna van het doek druipt. Hoewel kunstcritici hem graag indelen in het hokje van de pop-art kunstenaars, wil de 97-jarige Amerikaan van die betiteling niets weten. Zijn hotdogs en taartjes beschouwt hij eerder als stillevens van deze tijd en als eerbetoon aan de schilderkunst. 'Het zijn de grote meesters als Johannes Vermeer, Diego Velázquez, Edward Hopper en Giorgio Morandi die Wayne inspireren en waar hij, zoals de schilder zelf zegt, graag van 'steelt'', zo staat in het begeleidende boekje geschreven.

Quote Zijn taarten en hotdogs zijn een moderne variant op bloemstil­le­vens uit de zeventien­de eeuw Directeur Suzanne Swarts

,,Als je in Amerika van de oost- naar de westkust rijdt, kom je overal het soort eten tegen dat je op zijn schilderijen ziet'', zegt Suzanne Swarts. ,,Zijn taarten en hotdogs zijn een moderne variant op bloemstillevens uit de zeventiende eeuw.''

Wayne Thiebaud

Wayne Thiebaud is een autodidact die werd geboren in Mesa, Arizona en al jaren in Californië (Sacramento) woont. Hij begon zijn carrière als cartoonist en reclametekenaar en ontwikkelde zich langzaam tot schilder. De tentoonstelling in Voorlinden in Wassenaar bestaat uit 60 werken die hij maakte in de periode van 1961 tot nu. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd, schildert hij nog dagelijks. ,,Dat houdt hem ook jong'', zegt Suzanne Swarts. ,,Hij tennist nog drie keer per week en rijdt meer auto dan ik kan bijhouden.'' Dat hij uitgerekend bij de opening op zijn eerste grote expositie in Europa wegens ziekte moest ontbreken, viel hem zwaar. ,,Al was het maar om een kijkje te kunnen nemen in andere Nederlandse musea om schilderijen van zijn grote voorbeelden te kunnen zien.''

De expositie is t/m zondag 16 september te zien in Museum Voorlinden, Wassenaar.

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!