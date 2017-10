Snack Vis Kiosk en Vishandel Rick Buijs winnen de prijsvraag Haagse Kiosken

Met deze prijsvraag wil de gemeente aantrekkelijke kiosken stimuleren. Het is niet de bedoeling dat het winnende ontwerp de verplichte standaardkiosk wordt voor heel Den Haag. De raad en het college willen juist diversiteit in het straatbeeld.

Boudewijn Revis: "We omarmen kiosken in Den Haag omdat deze bijdragen aan een divers straatbeeld, ze dienen als ontmoetingsplekken en zorgen voor veel levendigheid op straat. Door fraaie nieuwe kiosken neemt de aantrekkelijkheid in de buitenruimte toe. Dan krijg je een prettig winkelgebied waar mensen graag komen. Juist dat is weer goed voor een bloeiende economie en bovendien beleven bewoners veel plezier aan de omgeving."

Om aandacht te geven aan de geschiedenis van kiosken in Den Haag, de prijsvraag en waardering te laten blijken voor kioskhouders is een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd. Deze is te zien van 22 september t/m 15 oktober 2017 in een tijdelijke kiosk op het Spuiplein.

Hier zijn naast de ingezonden ontwerpen voor de prijsvraag ook de geschiedenis van de Haagse kiosk, een overzicht van de rol van de kiosk in de 3 grote steden met veel foto's van kiosken in Den Haag door de jaren heen en portretten van ondernemers met een kiosk te zien. Hier hebben bezoekers hun stem uit kunnen brengen.