Snackbar 3.0 die leeft van mond-tot-mond reclame

Sinds Transavia op Beiroet vliegt, heeft de nieuwsgierige reiziger er een bijzondere bestemming bijgekregen. Op een hip feestje maak je immers al lang geen indruk meer met verhalen over New York, Medellin of Tokio. Toch stappen er nog genoeg mensen bij Baladi Manouche in Den Haag binnen om de eigenaren zelf te vragen of het land wel veilig genoeg is.