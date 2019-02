Snackcar De Vrijheid onder de hamer? ‘Nee hoor, een misverstand’

Toch bestaat de kans dat de veiling niet doorgaat. ,,Een schuld kan tot het laatste moment voldaan worden. Dat gebeurt in zeven van de tien gevallen.”



Salih Arslan, de eigenaar van de snackcar, zegt dat ook in zijn geval de verkoop niet door zal gaan. ,,Het is een misverstand, er is iets niet goed gegaan. Vanochtend heb ik meteen contact gehad met de belastingdienst en mijn boekhouder. Ik heb gezegd dat ik vanmiddag betaal. Maar het is niet leuk.”