Sneeuw of geen sneeuw, in Madurodam is het wit

VideoNiet alleen in de 'echte wereld' is de winter nu gekomen, ook Madurodam beleeft het koudste seizoen van het jaar. En waar het in Den Haag misschien niet eens gaat sneeuwen, is tijdens de Winterweken in de miniatuurstad gezorgd voor een witte deken over de kleine huisjes, straatjes en bekende Nederlandse plekken.