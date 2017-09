Snel herstel van schade door water

Rode Olifant torent boven Benoordenhout in opbouw uit

10 september Wat direct opvalt: de straten rond de monumentale Rode Olifant in Den Haag waren nog in opbouw toen de foto werd gemaakt. Aan de Mesdagstraat (links) en rechts de Jozef Israëlslaan staan al wat huizen, maar op de achtergrond is van de Breitnerlaan en de rest van het Benoordenhout slechts het stratenplan zichtbaar. Waar nu het verkeer over de Utrechtsebaan raast, sukkelde toen een trammetje door het groen. De Rode Olifant werd in 1924 neergezet als hoofdkantoor van The American Petroleum Company, de voorloper van Esso.