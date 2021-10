Snel honderden woningen voor daklozen en statushouders en hier komen ze

Rijswijk voorkomt met openhouden azc dat bewoners naar noodopvang moeten: ‘Belache­lijk dat anderen niets doen’

12 oktober Het asielzoekerscentrum in Rijswijk blijft een half jaar langer open om te voorkomen dat de 500 bewoners ergens anders op stoeltjes in een overvolle noodopvang terechtkomen. In het extra half jaar moeten de bewoners wel naar andere opvang verhuizen.