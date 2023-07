Snel onderzoek naar vermeende pesterijen en vriendjespolitiek op het Haagse stadhuis

Illegale vinnen van ruim 1000 haaien onder­schept: lading had Nederland als bestemming

De douane heeft illegale haaienvinnen van ruim 1000 haaien onderschept in een postsorteercentrum in Den Haag. De vinnen zijn in beslag genomen en worden uiteindelijk vernietigd. Het gaat om een partij van 120 kilo vinnen van de kortvinmakreelhaai en 29 haaienvinnen van de gladde hamerhaai.