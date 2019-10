Snel scoren het nieuwe wapen van eersteklasser Die Haghe: 'Moet er gewoon staan'

SV Die Haghe is flitsend aan het seizoen begonnen. Ook in de tweede wedstrijd van het seizoen kwam de ploeg van Wim de Jong binnen luttele seconden op voorsprong. Tegen VELO scoorden de zwart-witten zelfs drie keer binnen een kwartier. Was getekend: Sami Aoulad Said.

,,Drie keer binnen vijftien minuten, zo snel heb ik nog nooit gescoord", bekent de spits van Die Haghe, die vanwege een vijfdaagse vakantie maar één training in de benen had. ,,Ik heb er wel vaker drie in een wedstrijd gemaakt, maar de laatste keer kan ik me niet meer herinneren. De derde was trouwens een strafschop, waarbij aanvoerder Mitchell de Bas mij de bal gunde om een hattrick te maken."

Quote Als we dit volhouden wordt het een mooi seizoen in de eerste klasse Said

Snel scoren is het nieuwe wapen van de ploeg van Wim de Jong. ,,Een week eerder maakte Robin Laming tegen Brielle binnen een minuut een treffer. Mijn eerste doelpunt was op 1.38 geklokt. Net iets later dus. Nee, het is niet zo dat we met het idee om snel te scoren en daardoor extra gemotiveerd aan een wedstrijd beginnen. Maar goed, als we dit volhouden wordt het een mooi seizoen in de eerste klasse."

Niveau

En dat terwijl vooraf werd gedacht dat Die Haghe het in het tweede seizoen op dit niveau juist heel moeilijk zou krijgen. De Hagenaars zijn een beetje het 'Burnley van de eerste klasse'. Met voornamelijk spelers, die al sinds de derde klasse bij elkaar zijn. En met een ploeg waar geen speler betaald krijgt in een competitie waarin vooral de Rijnmondploegen met een flinke geldbuidels rammelen en daardoor ieder seizoen hun selectie behoorlijk versterken. Toch houdt Die Haghe, net als het kleine Burnley in de Premier League, stand. ,,Het klopt wel een beetje. Er zijn maar heel weinig spelers die voor vorig seizoen op een hoog niveau hebben gespeeld. Maar wij hebben een goed collectief, waarin iedereen zijn taak heeft. Ook ik moet als spits tot aan de middenlijn meeverdedigen om de passlijn van de tegenstander af te snijden."

Quote Eigenlijk ben ik niet zo bezig met het feit dat ik een ervaren speler ben Said

Op eerste klasseniveau helpt het dat Aoulad Said meer dan honderd wedstrijden voor HBS heeft gespeeld. ,,Bovendien ben ik met 27 jaar een van de ouderen. Maar eigenlijk ben ik niet zo bezig met het feit dat ik een ervaren speler ben. Maar het kan helpen, want de eerste klasse is dit jaar sterker geworden."

Sterker of niet, Die Haghe blijft onverstoorbaar in zijn spelopvatting. ,,We blijven reactievoetbal spelen. Met de van VCS gekomen Phiras Chehoudi hebben we een razendsnelle aanvaller. Ik moet gewoon zorgen dat ik er sta om de voorzet binnen te tikken. En dan het liefst zo snel mogelijk in de wedstrijd."