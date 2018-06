'Snelheid op A4 en A12 moet omlaag naar 100'

De CDA-fractie in de Haagse gemeenteraad maant vanavond in een raadsvergadering het stadsbestuur om dit voorstel over te brengen aan Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat.



Luchtkwaliteit

,,Die maximumsnelheid van 130 km per uur is hartstikke slecht voor de luchtkwaliteit en levert ook nog eens te veel geluidsoverlast op in dit bewoonde gebied'', betoogde CDA-gemeenteraadslid Kavish Partiman in de vergadering. ,,Het terugbrengen van de maximumsnelheid op de snelwegen is niet meer dan logisch en zal de geluidsoverlast en luchtvervuiling flink laten afnemen", aldus Partiman.



