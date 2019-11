Snelheidsduivel (23) die met 207 kilometer per uur over A4 raasde moet onbetaald werk gaan doen

Op 26 augustus werd de man door de politie van de weg geplukt. Hij zou bij kilometerpaal 60 bij Schipluiden, komende vanuit Rotterdam, een snelheid van 207 kilometer gehaald hebben, terwijl daar een maximumsnelheid van 100 kilometer geldt. Volgens de Rijswijker kan van die snelheidsmeting niets kloppen. ,,Ik heb er hooguit 130 gereden”, zei hij donderdag bij de rechter in Den Haag . De A4 maakt op de plek een bocht. Het zou een kamikazeactie zijn geweest als hij er 207 kilometer per uur gereden had.

De politie had zijn snelheid gemeten met laser, maar die meting deugde volgens verdachte niet. Laser kan alleen gebruikt worden als de weg recht loopt, en dat is bij Schipluiden dus niet het geval, meende hij. De rechter was niet overtuigd van het verhaal. Volgens haar was er sprake van een heel flauwe bocht, en kon de politie er wel degelijk zijn snelheid met laser correct meten. ,,Uw snelheid was ongelofelijk!”, zei de rechter tegen de verdachte.