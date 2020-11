Snelheidsduivel rijdt met 200 kilometer per uur over A4, probeert te ontsnappen aan polite

Rechtszaak 26-jarige student pleegt coronafrau­de en krijgt straf: Hij veranderde klusbe­drijf in kappers­zaak

30 oktober Daags nadat bekend was dat kapperszaken recht hadden op een coronasubsidie besloot een Naaldwijker dat hij voortaan beter was in knippen dan in klussen. Hij veranderde de registratie bij de Kamer van Koophandel. Fraude, vindt de rechter en veroordeelde hem vandaag voor zijn bedrog.