Snelheidsduivels opgelet! Er komen liefst 40 extra locaties voor flitspalen in de stad

Kentekenca­me­ra's en container­sen­so­ren: de voor- en nadelen van ‘Big Brother Den Haag’

Camera's die je kentekens scannen, sensoren die meten of de afvalcontainers in een straat vol zijn en slimme algoritmes die berekenen hoeveel zorg er in een wijk nodig is. Den Haag maakt volop gebruik van slimme snufjes en technieken en gaat nu databanken maken waarin te zien is waar dat allemaal gebeurt.

28 januari