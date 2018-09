'Snelle trams, lightrail en huizen komen niet vanzelf'

U noemde de miljoenennota, namens het voltallige college van Den Haag, een gemiste kans. Het college roept het rijk op mee te helpen. Waarom?

,,Het rijk en Den Haag kunnen veel doelen alleen samen bereiken. Wij willen in Den Haag de Binckhorst flink gaan bebouwen. Projectontwikkelaars staan al in de rij. We hebben de potentie er 5.000 woningen te bouwen, maar de ruimte op de Binckhorst is beperkt. Vroeger ging je bouwen in een Vinexwijk. Wij moeten nu in de stad aan de slag. Dat is razend ingewikkeld en het werkt alleen als we hoogwaardig openbaar vervoer hebben. Als we geen goed openbaar vervoer hebben verstopt de hele Binckhorst , dan lopen de wegen vol. Dat is geen optie. De lightrail moet echt de ruggengraat worden van het gebied. In de miljoenennota merken we: 'Zit het er op korte termijn wel in?' Daar hebben we zorgen over."



De woningnood is hoog in Den Haag. Bij de makelaars staan de mensen vaak tevergeefs in de rij. Wat betekent het dat nieuwkomers teleurgesteld afdruipen omdat er geen huizen zijn?

,,De mensen blijven naar de stad toestromen. Over 20 jaar wordt verwacht dat we 600.000 inwoners hebben. De nieuwe mensen leveren nieuwe energie, bedrijvigheid en nieuwe economische kansen op. Maar dan moeten we wel huizen voor ze hebben. Dat is het signaal dat we willen afgeven.''



Den Haag redt het financieel niet op eigen houtje?

,,Dat is het probleem. Zo rijk zijn we niet. We hebben een basisreserve, maar deze investeringen zijn zo ontzettend groot. Die kan Den Haag niet alleen dragen. In deze miljoenennota zien we dat het Gemeentefonds een tik naar beneden is bijgesteld. Ook dat is lastig.''



Als het rijk niet schuift gaan de plannen de mist in?

,,Daar maken we ons zorgen over. Het is echt een gezamenlijke opgave waarbij we elkaar nodig hebben.''



Uw eigen partij D66 regeert. Had u uw collega's niet kunnen aantikken: 'Geef geld'.

,,Even vooropgesteld dat ik hier namens het college zit, en niet namens mijn partij. Ik snap goed dat je als Rijk te maken hebt met krimpregio's, net zo goed als dat je de grote steden moet bedienen. We hebben veel stedelijke problemen. En als je dit moment niet aangrijpt om samen te investeren in hoogwaardig openbaar vervoer en energie-transitie, kunnen we de huizen niet bouwen."



