Sneller boosteren dankzij nieuwe XL-locatie World Forum, een van eerste ‘klanten’ is burgemeester

Mede dankzij de vanochtend nieuw geopende XL-priklocatie in het World Forum in Den Haag kunnen nu per dag 15.000 boosterprikken worden gezet in de zeven vaccinatielocaties in onze regio. Op die manier wordt het boosteren versneld. Burgemeester Jan van Zanen kwam als er als een van de eersten zijn oppepprik halen.

Prikken, prikken, prikken. Dat is het devies van het kabinet om ernstige ziekte en ziekenhuisopnamen door de omikronvariant van het coronavirus te voorkomen. Maar de GGD's, ook die in onze regio, moesten wel eerst extra priklocaties organiseren.

Met de opening van de XL-priklocatie in het World Forum in Den Haag, het voormalige Congresgebouw, is de uitbreiding van het aantal vaccinatieplekken nu voltooid en kan het boosteren worden versneld.

Met vaccineren in het World Forum en op de locaties Sportlaan in Den Haag, Appelgaarde in Voorburg, Broodfabriek in Rijswijk, Mozartlaan in Delft, Boerhaavelaan in Zoetermeer en Zalencentrum de Brug in ’s Gravenzande kunnen per dag 15.000 oppepprikken worden gezet. Ook tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag gaat het prikken door.

Van Zanen

Om een afspraak te maken is het nuttig om de website van de GGD Haaglanden in de gaten te houden. Daarop staat aangegeven welk geboortejaar aan de beurt is voor de booster. Snel reageren door digitaal een afspraak te maken voor de booster op de website loont. Vaak kan je al de volgende dag terecht op een van de zeven locaties of kun je voor een andere datum kiezen op een andere locatie.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen was vandaag aan de beurt voor zijn oppepprik in de nieuwe ruim opgezette prikruimte in World Forum. Door de grote ruimte kan er afstand worden gehouden en kunnen toch veel mensen worden geprikt. De 15 minuten wachttijd na de vaccinatie om te zien of je goed reageert, wordt nog wel gehanteerd door de GGD omdat de Gezondheidsraad nog niet heeft besloten of die kan vervallen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.