'Sneller optreden tegen opkopers van woningen'

Zelf onderzoekt hij de mogelijkheid om de vrijesectorhuur meer aan banden te leggen. Als deze net als voor goedkope ook voor middeldure huurwoningen vergunningsplichtig wordt, kan de wethouder regels opstellen over welke Hagenaars er wel en niet mogen wonen. ,,Dat is keihard nodig'', zei hij al eerder tegen deze krant. ,,Er zitten veel huurders met hoge salarissen in middeldure huurwoningen. Omdat de markt dat niet zelf reguleert, grijp ik in.‘’



De ChristenUnie vindt dat de wethouder meer lef moet tonen. ,,Laat ik voorop stellen dat ik blij ben dat deze liberale wethouder wil ingrijpen in de op hol geslagen woningmarkt, maar ik bespeur koudwatervrees om echt effectieve maatregelen te nemen'', zegt raadslid Pieter Grinwis.



Hij wil dat Den Haag kiest voor zelfbewoningsplicht en een verhuurvergunning. ,,Huizen in onze stad zijn voor particuliere beleggers steeds vaker winstfabrieken. Dat is ons een doorn in het oog. Huizen zijn om in te wonen.‘’



In haar eigen huurnota pleit de ChristenUnie al voor de verplichte verhuurvergunning. Bij achterstallig onderhoud, intimidatie of te hoge huurprijzen kunnen vergunningen van huisjesmelkers worden ingetrokken. ,,Dat is geen overbodige luxe. Van de Haagse studenten betaalt 71 procent te veel huur.‘’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!