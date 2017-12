Sneltram via stadion weer stapje dichterbij

Een nieuwe verbinding is een langgekoesterde wens van Den Haag, Zoetermeer en vervoersbedrijf HTM. Het huidige Randstad-railtraject via Leidschenveen zit tegen de maximumcapaciteit aan. HTM-directeur Jaap Bierman ontvouwde daarom eerder al in deze krant een nieuw tracé dat via de Binckhorst en het ADO-stadion richting halte Voorweg in Zoetermeer loopt.