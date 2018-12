Snelweg naar haven vol trucks

Wat er ook uitkomt, er zijn gevolgen. Als belangenbehartiger voor de transportsector is Transport en Logistiek Nederland (TLN) daarom al een tijd bezig met de gevolgen van de brexit voor haar leden. Direct na de uitkomst van het referendum werd een brexitteam gevormd. Op alle manieren proberen zij ervoor te zorgen dat goederen ook na de brexit zo snel mogelijk in het Verenigd Koninkrijk komen. ,,Bij een harde brexit wordt deze sector zwaar getroffen'', zegt Elmer de Bruin, coördinator van dat team.



Het horrorscenario is volgens De Bruin dat straks de M2 van Londen naar Dover vol staat met trucks. Dat gaat gebeuren als de huidige deal niet snel rond komt en een harde brexit onvermijdelijk lijkt. ,,Momenteel gaan er 10.000 trucks per dag van Dover naar Calais. Trucks uit de EU kunnen zo de ferry op rijden. Aan de niet EU-kant staan er 500 die alle douaneformaliteiten moeten ondergaan. Bij een harde brexit geldt dat voor alle 10.000 trucks. Dan hapert het enorm. Er is niet zo veel ruimte voor al die trucks in de haven.‘’



Ook in Nederland kan dat voor problemen gaan zorgen. ,,In Hoek van Holland is ook niet genoeg ruimte. De provincie Zuid-Holland is al aan het kijken naar de mogelijkheden voor parkeerplaatsen voor trucks in het Westland. Het feit dat ze daar al over nadenken is positief'', vindt De Bruin.