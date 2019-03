Sniester is niet voor pussy's

Sniester moet een festival worden voor de muzikale fijnproever, geïnspireerd door activiteiten als Le Guess Who in Utrecht en Eurosonic in Groningen. Nu het festival 75.000 euro heeft gekregen uit de gemeentelijke evenementenpot hoopt de organisatie in 2019 al een eerste stap te kunnen zetten in haar ambitie.



,,We willen een geleidelijke groei, die zich in eerste instantie niet zozeer in kwantiteit maar in kwaliteit vertaalt’’, zegt Patrick Clerkx van Sniester. ,,Voor dit jaar hebben we het aantal acts zelfs teruggebracht van bijna 100 naar ongeveer 60. Daardoor wordt het festival duidelijker en overzichtelijker voor de bezoeker.’’



Sniester is ontstaan uit het Pop-HotSpot Festival, een initiatief van horeca-ondernemers rond de Grote Markt om verspreid over een aantal weekeinden in mei en juni gratis concerten aan te bieden rond een buitenpodium op het plein. ,,Daar werd een mix van talent en gevestigde namen gepresenteerd’’, blikt Patrick Clerkx terug. ,,Vooral bij de grote namen, waarvoor een hoop geld moest worden neergeteld, rezen soms vraagtekens. Het optreden van een act in 2013 was voor ons het sein dat het anders moest. Routineus en zielloos werkten deze mannen hun setlijst af. Het leek alsof ze met hun gedachten meer bij hun volgende optreden zaten, dan bij het publiek van het PopHotSpot Festival.’’