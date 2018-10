Snorfietsen verbannen uit Grote Marktstraat

Dat is althans het streven van wethouder Robert van Asten. ,,De komende tijd dirigeren handhavers de snorfietsers naar de Gedempte Gracht, de alternatieve route voor de Grote Marktstraat. Die straat is momenteel nog niet geschikt voor grootschalig fietsverkeer, vanwege de vele auto’s. We onderzoeken of we voor die auto’s een andere route kunnen creëren. In de toekomst kan dat betekenen dat ook fietsers worden geweerd van de Grote Marktstraat.’’

Dat is zeer wenselijk, stelt de wethouder. ,,Want iedereen ziet: het wordt hier drukker en drukker. En daarmee neemt ook de kans op ongelukken toe.’’

Valpartij

Het verbod op de snorfiets vanaf 1 oktober is wat hem betreft een goede eerste stap. ,,Officieel mochten snorfietsers evenals fietsers niet sneller dan 15 kilometer per uur in dit gebied, maar vaak werd er harder gereden. De risico’s bij een valpartij zijn dan veel groter.’’

De komende twee weken zijn er nog dagelijks handhavers paraat op de Grote Marktstraat. Ze halen mensen naar de kant en delen vooralsnog slechts waarschuwingen uit. ,,Ook staan er her en der grote borden, om mensen erop te wijzen dat de snorfiets niet langer welkom is. Pas vanaf 15 oktober volgen er daadwerkelijke boetes, van 95 euro met daarop nog eens 9 euro administratiekosten.’’

Doorrijders

Op deze maandagmiddag hebben de handhavers hun handen vol aan het toespreken van de constante stroom aan snorfietsers, die van beide kanten de Grote Marktstraat benaderen. Om 17.00 uur hadden zij er al 112 staande gehouden.

Voor het gros blijft het dus bij een waarschuwing, al komt niet iedereen er zo genadig van af. Doorrijders bijvoorbeeld. ,,Daarvoor geldt, dat we hun kentekenplaat noteren en ze alsnog thuis een boete toegestuurd krijgen’’, meldt een handhaver. Ook het opgeven van een valse identiteit wordt flink beboet met een bekeuring van 380 euro.

De meeste verkeersdeelnemers hebben wel begrip voor het snorfietsverbod. Voetganger Anisha de Berge: ,,Iedereen waant zich koning, er wordt te weinig rekening met elkaar gehouden. Dat geldt voor de snorfietser, maar ook voor de fietser. Ik hoop dan ook op een verbod voor beiden.’’

Snorfietser Said Tighadouini is vooral blij dat hij dit keer met een waarschuwing wegkomt. ,,Ik wist niets van dit verbod, dus toen ze me aanhielden, was ik vooral verbaasd. Maar ik snap het wel: eigenlijk is het gewoon heel gevaarlijk dat iedereen hier door elkaar rijdt.’’

