Snorfietser (22) getaserd na crash tegen plantenbak

De snorfietser reed dinsdagavond even voor 21.00 uur over de Nieboerweg in Den Haag. Agenten zagen dat hij zijn telefoon in zijn hand had en wilden hem staande houden. De Hagenaar zat niet te wachten op de politie en besloot er vandoor te gaan. Hij negeerde een stopteken en racete tijdens zijn vlucht over stoepen. ‘Op het trottoir van de Van Slingelandtstraat ging de snorfietser onderuit nadat het voorwiel een plantenbak raakte’, meldt de politie. Bij de crash werd ook een geparkeerde auto geraakt.

Taser

Na de val bleef de Hagenaar even op de grond liggen, maar besloot er daarna te voet nog vandoor te gaan. Motoragenten hebben de man getaserd, waardoor hij opnieuw viel.



De man raakte gewond en is met letsel aan zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. ‘Daar is een bloedblok afgenomen omdat hij vermoedelijk onder invloed was. Het bloedblok moet daarover uitsluitsel geven.’



De man is aangehouden en zijn snorfiets is in beslaggenomen.