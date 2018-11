Snorfietser steeds vaker van fietspad af

Vanaf oktober geldt al, dat de snorfietser niet meer welkom is op de Grote Marktstraat en de zijstraten daarvan. Destijds is gekozen voor dat verbod, omdat er te vaak sprake was van botsingen, conflicten en irritaties tussen snorfietsers enerzijds en fietsers en voetgangers aan de andere kant. Naast dit verbod is in het coalitieakkoord ook bepaald, dat snorfietsers zoveel mogelijk van de fietspaden geweerd gaan worden. Lokale overheden hebben afgelopen zomer vanuit het Rijk de vrijheid om op plekken in de stad met grote drukte zelf te bepalen of de snorfietser op het fietspad moet rijden of toch de rijbaan op moet.

Gewonden

Van Asten stelt in een brief naar de raad, dat de groei van het aantal fietsers en snorfietsers, het aantal ongevallen met gewonden en de snelheidsovertredingen van snorfietsers een onhoudbare situatie oplevert op het fietspad. ,,Het verplaatsen van de snorfiets, met helm, naar de rijbaan geeft naar verwachting een veiligere situatie voor fietsers, meer ruimte en een veiliger fietspad.‘’ Kan de wethouder dan bij elk fietspad zomaar beslissen dat de snorfietser in de ban moet? ,,Nee, de gewijzigde wetgeving vereist een gedegen motivering voor invoering van de maatregel 'snorfiets naar de rijbaan'.''

‘Drukte’

Vandaar dat de Van Asten nu precies laat onderzoeken welke plekken vallen onder de noemer fietspaden met 'grote drukte'. Pas wanneer het aantal verkeersdeelnemers in grote lijnen bekend is, kan worden gemotiveerd waarom de snorfiets op die specifieke plek weg moet.



Uiteindelijk leidt dit tot een voorstel voor beperking van de snorfietser in een bepaald gebied van de stad, schrijft Van Asten.,,De planning is de verkenning af te ronden in het voorjaar van 2019. De implementatie duurt naar verwachting dan nog ongeveer één jaar, waarbij de maatregel in 2020 op straat kan worden ingesteld.‘’



Overigens wordt nu al onderzocht, of ook de fietser geweerd kan worden van de Grote Marktstraat.



