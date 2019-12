Snowboardtoppers gaan zaterdag weer los op de Grote Markt

Nieuwe app: Senior kan stoplicht op groen zetten in Rijswijk

8:11 Het is een probleem voor veel ouderen die wat slechter ter been raken: je steekt keurig als het groen wordt de weg over, maar nog voor je het eind van het zebrapad hebt bereikt, springt het verkeerslicht al op rood. Rijswijk gaat daar nu verandering in brengen: ouderen krijgen een speciale app waarmee ze het stoplicht kunnen bedienen.