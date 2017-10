Snuffelhond helpt ondernemers Zwarte Pad in strijd tegen drugs

Rond het Zwarte Pad waren in 2013 nog talloze incidenten door drank en drugs. Ondernemers huren nu zelf een drugshond in.

Er zijn niet veel drugshonden in Nederland en de meeste zijn ook nog eens ‘in vaste dienst’ bij de politie. Slechts sporadisch zijn de snuffelhonden beschikbaar via gespecialiseerde beveiligingsbedrijven. En zo’n hond huurt horecaondernemer Michel Varkevisser van Beachclub Indigo in Scheveningen in om te voorkomen dat er in zijn zaak drugs worden gebruikt.

Goedkoop is het niet. Zeventig euro per uur is de kale prijs voor de viervoeter. ,,Reken daar nog maar flink wat bij: voorrijkosten, kilometervergoeding en begeleidingskosten’’, glimlacht Varkevisser. Hij had zich nog maar net aan het Zwarte Pad gevestigd toen hij zag dat twee collega-ondernemers hun tent moesten sluiten omdat bezoekers drugs bij zich hadden. ,,Dat kan mij dus ook overkomen, dacht ik toen.’’ En dan zijn die kosten voor een drugshond nog maar relatief, zegt de eigenaar van Beachclub Barbarossa, even verderop aan het Zwarte Pad. ,,De kosten die een sluiting met zich meebrengt, zijn vele malen hoger.’’

De inhuur van de hond typeert hoe het sinds 2014 op het Zwarte Pad is veranderd wat betreft de drugsaanpak. Sinds dat jaar zijn horecaondernemers, gemeente en politie met elkaar in overleg en weten ze elkaar bij incidenten te vinden. Het loopt zo goed dat de aanpak ook op de rest van de boulevard wordt gebruikt. Ook leverde het initiatief onlangs nog een nominatie op voor een landelijke prijs. Zo was het nog niet in het seizoen voorafgaand aan 2014. De politie signaleerde in dat jaar tientallen onwelwordingen. ,,Die waren eigenlijk allemaal drank- en drugsgerelateerd. We vonden bijvoorbeeld meisjes op de trappen op het Zwarte Pad die onder invloed van ghb waren’’, zegt Frank de Koning van de politie Scheveningen.

Undercover

Begin 2014 waarschuwde hij de horecaondernemers over de incidenten en wees de ondernemers erop beter hun best te doen om te voorkomen dat er in en rond hun zaken verdovende middelen werden gebruikt. ,,Maar de incidenten bleven. We konden niet anders dan gaan handhaven’’, zegt De Koning.

De politie organiseerde vervolgens undercoveracties waarbij agenten zagen hoe er openlijk gesnoven werd en flesjes met poppers van hand tot hand gingen. Twee horecazaken, De Karavaan en de Whoosah, werden voor maanden gesloten. ,,Dat was een ingrijpende maatregel’’, erkent De Koning. ,,Voor niemand leuk. Het was wel het moment dat elke ondernemer wakker schrok. Zo kon het echt niet langer.’’ Vanaf dat moment werd het anders, en het leidde tot de nu zo geroemde samenwerking. ,,Dat was echt bijzonder. Kort nadat de zaken gesloten werden, was de houding: hoe kunnen we het beter doen? Dat is zo goed gelopen dat we ook op deze manier de horecaondernemers van de boulevard benaderen.’’

Zo regelden de gemeente en de politie een bijeenkomst voor beveiligers die daar konden leren hoe ze bezoekers konden herkennen die al bij binnenkomst onder invloed van drugs waren. Er kwam een trainingsdag voor de beveiligers over het aanspreken en aanhouden van bezoekers. De horeca-eigenaren voerden zelf strengere controles in, waarbij dus ook de drugshond wordt ingezet. ,,Al is dat vooral preventief bedoeld, als een signaal naar je gasten dat ze gezellig een avondje moeten komen stappen, zonder drugs’’, zegt Varkevisser. Er kwam betere verlichting langs het Zwarte Pad en de fietsenstallingen werden uitgebreid. Ook werd vanaf dat moment een structureel overleg ingevoerd tussen alle partijen.

Schroom

Ook de ondernemers zijn enthousiast. ,,Van ondernemers van vóór mijn tijd hoorde ik dat als ze de politie belden, agenten vaak niet kwamen of veel te laat. Nu komen ze als er iets is meteen. Het contact is heel open. Als nu een keer drugsoverlast geconstateerd wordt, is er overleg hoe dat op te lossen’’, zegt de eigenaar van Indigo.



,,Van onze kant is de schroom verdwenen om te bellen’’, zegt Bart Deelman van Barbarossa. ,,In het verleden wist je dat zodra je belde er gedoe kwam. Nu overleg je met elkaar. Dat is heel prettig.’’



Zelfs bij De Karavaan moet de eigenaar toegeven dat het beter is geworden. ,,Was het maar veel eerder gebeurd. Dan was die sluiting niet nodig geweest.’’