Sobere herdenking Nederlands-Indië

De jaarlijkse herdenking van alle slachtoffers van het Japanse oorlogsgeweld trekt gewoonlijk duizenden belangstellenden. Dat kon dit jaar niet wegens de maatregelen tegen het coronavirus. De herdenking was toegankelijk voor een beperkt aantal hoogwaardigheidsbekleders en andere genodigden. De ceremonie was live op televisie zien, ook in het buitenland.