Sociale Fondsen wil geld geven aan Hagenaars in financiële nood, maar waar zijn ze?

UPDATE Door muizen­plaag geteister­de supermarkt in de Mall mag weer open: ‘Maatrege­len zijn goed uitgevoerd’

Supermarkt Jumbo in Westfield Mall of the Netherlands gaat komende zaterdag weer open. De zaak moest afgelopen vrijdag noodgedwongen de deuren sluiten vanwege een muizenplaag. Dit gebeurde na een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

14 september