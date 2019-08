Sociale huurwoningen als oplossing voor vergrijzing Archipelbuurt: ‘Buurt is gesteld op gemixte samenstelling’

In het laatste overleg van het wijkberaad was het merendeel van de aanwezigen wel te porren voor nieuwe goedkope huizen, merkte Van Moorsel. ,,Voor jonge gezinnen is het vaak niet mogelijk om hier een huis te kopen. Je zag tot voor kort dat grote woningen worden gekocht door projectontwikkelaars. Die splitsten het pand en verkochten de appartementen dan vaak aan oudere mensen die geen kinderen meer in huis hebben. Door het recente splitsingsverbod, dat in bijna heel Den Haag is ingevoerd, mag dat niet meer.”



Uit cijfers van de gemeente blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs van meergezinswoningen (zoals een appartement) in de Archipelbuurt is gestegen van 414.000 euro in 2014 naar 678.000 euro vorig jaar. Voor een eengezinswoning werd vorig jaar door de bank genomen 1,1 miljoen neergeteld. De vierkantemeterprijs ligt rond de 4000 euro.