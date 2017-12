Societylunch 'Tony's White Christmas' bomvol glamour en awards

Tientallen BN’ers, onder wie zangeressen, musicalsterren en –sterretjes stonden graag in een lange rij bij de glossyfotografen te wachten om met gastheer Tetro op de foto te gaan.

Pas na het eetspektakel bij de verschillende kerstbuffetten was het tijd voor de awards. Een society-award ging naar radio- en televisiepresentatrice Tineke de Nooij (76), begin jaren zestig de eerste vrouwelijke diskjockey bij Radio Veronica. Vorig jaar kreeg ze nog de Marconi Oeuvre Award voor 55 jaar radio en werd er een plantsoen op het Mediapark in Hilversum naar haar vernoemd.

Ook acteur en regisseur Paul van Gorcum (84) kreeg een award. De acteur is een levende legende die nog Johan de Meester jr., Caro van Eijck en Ko van Dijk als leermeesters heeft gehad. Uiteraard was echtgenote Leny er bij.

Eerdere winnaars

Cabaretière en zangeres Karin Bloemen kreeg in 2004 als eerste zo’n eerbetoon, gevolgd door tv-producent Rolf Timmer. Daarna ging de award naar actrice Willeke van Ammelrooy en ook Bas van Toor kreeg er eentje voor zijn verdiensten als clown Bassie. Verder Erica Terpstra, als oud-voorzitter van NOC*NSF, en zanger Ronnie Tober. In de jaren daarna gingen de awards naar kunstenares Ans Markus, toenmalig minister Ronald Plasterk, zangeres Corry Konings, en televisiepresentator Sander Janson.

Cryptomunt

Na afloop van het societyfestijn kregen alle genodigden een goodiebag met een flesje brandy, een doosje vitaminepillen en een cheque ter waarde van 250 euro. Die is in januari te verzilveren voor tokens van Centhereum, nieuwe loot in de dagelijkse groeiende cryptogemeenschap.