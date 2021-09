Societyschilder Adrian Stahlecker (84) heeft thuis in Den Haag zijn eigen wereldje gecreëerd

Verdachte van drugshan­del uit Nootdorps pand blijft langer vast: ‘Mocht de politie deal van 110 kilo coke zomaar observeren?’

7:10 Een verborgen ruimte in een klusbus met daarin 110 kilo coke, nóg eens 90 kilo daarvan in een loods in Nootdorp en een vuurwapen met munitie in een kluis. Wie de feiten hoort in de zaak rondom verdachten Jamal S. (31) en Mohamed A. (43) zal niet snel twijfelen dat ze in drugs dealden. Maar omdat agenten de twee per toeval via gehackte informatie op het spoor kwamen, worden hun rechten volgens hun advocaten mogelijk ernstig geschonden.