Soeboer mag worden ontruimd

Eigenaar Ragner Flink vreesde voor de toekomst van zijn bedrijf als de vestiging in Moerwijk dicht moet. Hiervoor zijn hoge kosten gemaakt, onder meer voor overname en verbouwing, die dan niet meer zo eenvoudig zijn terug te verdienen. De gemeente stelde zich bij de rechtbank op het standpunt dat ze geen vertrouwen meer heeft in Soeboer als huurder omdat die zich in het verleden niet aan de regels had gehouden.

Bij het restaurant, dat gehuurd wordt van de gemeente, zijn enkele bijgebouwen geplaatst. Hierover was de gemeente niet van tevoren ingelicht en er was geen vergunning voor aangevraagd. Den Haag stapte daarop naar de rechter en eiste ontbinding van het huurcontract en ontruiming. De rechter stelde de gemeente in juni vorig jaar in het gelijk.

Soeboer is hiertegen in beroep gegaan. Ook werd alsnog een aanvraag ingediend om het restaurant uit te breiden. Die werd niet verleend en beide partijen kwamen niet nader tot elkaar. In januari stuurde de gemeente Soeboer een brief dat er ontruimd moest worden. Daarop werd het kort geding aangespannen in de hoop alsnog met de gemeente in gesprek te komen en een oplossing te vinden.