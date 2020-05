Soepbus is coronaproof gemaakt en gaat weer rijden

Evelyn schaamde zich kapot toen ze op Twitter om kleren vroeg

26 mei Ook al schaamde Evelyn zich dat ze op Twitter vroeg of iemand zomerkleding voor haar had, de Haagse nam hiermee wel het heft in eigen handen. Ze wachtte haar lot niet af, zoals dat wel moest in de jaren dat ze slachtoffer werd van seksueel misbruik en later toen de trauma's zich openbaarden.