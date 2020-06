Soestdijkseplein gaat op de schop: dit verandert er

VIDEO Roy B. voor de rechter voor dood Orlando (17): ‘Visjes vangen, drugs gebruiken en jongens naar boot lokken’

16:06 Is de Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn, die in februari 2018 na een seksdate met Roy B. (29) onder verdachte omstandigheden om het leven kwam, vermoord? Of overleed hij doordat B. hem niet hielp toen hij in doodsnood verkeerde? Roy B. stond hiervoor vandaag terecht in de Haagse rechtbank. Orlando’s moeder Nancy kreeg niet de antwoorden op al haar vragen over de dood van haar zoon.