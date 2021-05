Solidariteit in Schilderswijk, wat dat betreft is het al 100 jaar een zelfvoorzienend Batadorp

Nóg meer Bulgaren in brandwoon­blok Schilders­wijk: ‘Je kon wachten op zo’n brand als deze’

21 mei Door de brand in de Wouwermanstraat zijn er nóg meer Bulgaren gevonden die in armoedige omstandigheden leven. De gemeente heeft per direct drie woningen gesloten die deel uitmaakten van het woonblok. Volgens buurtbewoners sliepen gemiddeld tien tot vijftien mensen in de kleine huizen.