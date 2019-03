Solliciteren bij de Lidl van de burgemeester

Krikke deelde haar eerste schreden op weg naar wat een mooie carrière zou worden gisteren met vmbo leerlingen - 14- en 15-jarigen - van het Zuid West College. Dat deed ze samen met David Knibbe, ceo van verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden. Het initiatief kwam van Jinc, dat zich inzet om álle kinderen eenzelfde kans te geven op de arbeidsmarkt. Een sollicitatiebrief is je eerste visitekaartje, gaven Krikke en Knibbe de kinderen mee, om zich vervolgens voor te doen als de gezamenlijke directie van het Lidl-filiaal in de buurt van de school. Samen namen ze de al geschreven sollicitatiebrieven van de leerlingen door. Die mochten vervolgens écht solliciteren in een openhartig rollenspel, waar de leerlingen helemaal in opgingen. Ali en Dunia na afloop: ,,Ik was best zenuwachtig.''

Kritisch

Niet met je handen in je zakken binnenkomen, contact maken door je gesprekspartners aan te kijken, nette kleren aantrekken. Waarom wil je bij de Lidl werken? Hoe omschrijven je vrienden je? Heb je al ervaring met werken? De leerlingen bekeken elkaar kritisch. De opbouwende kritiek werd ontzettend snel opgepikt, zegt Knibbe, die zelf ooit vakkenvuller was in een supermarkt. ,,Dat was om de waarde van geld te leren en te ervaren dat het hard werken is.”



Om uit te sluiten dat bij de gemeente Den Haag sollicitanten met namen als Ali en Dunia minder kans maken dan Henk en Ingrid, is een proef gaande met anoniem solliciteren. ,,Omdat we iedereen dezelfde kansen willen geven en als gemeente een afspiegeling willen zijn van de Haagse samenleving", zegt Krikke.



Bij Nationale Nederlanden geen proef, maar: ,,Bij ons is toch wel te zien dat we een goede afspiegeling van de samenleving zijn.‘’



