Solliciteren gaat nu in een reuzenrad: ‘Het zal niet precies één rondje zijn’

Even vragen aanDe horecagelegenheden van de Pier in Scheveningen zoeken personeel, onder leiding van manager Herman Smit. Komende maandag vinden de sollicitatiegesprekken plaats in het reuzenrad.

Wat moet ik me bij een sollicitatie in het reuzenrad voorstellen?

,,Het is een kennismakingsgesprek. Hoe mooi is het om dat in een afgesloten ruimte, 55 meter boven de zee te doen? We hebben 36 'bureautjes', dus er is plaats genoeg voor alle kandidaten."

Kunnen de bezoekers niet meer het reuzenrad in?

,,Jawel, hoor. Het reuzenrad is ook open voor bezoekers. We zullen niet tegelijkertijd alle cabines gebruiken. Er is een schema voor de tijden, want het ligt er ook aan hoe laat onze mensen kunnen."

Duurt het gesprek dan ook één rondje?

,,Nee, het zal niet precies één rondje zijn. We blijven er langer in zitten. We willen een goed inzicht krijgen in de kandidaten."

Quote We hebben genoeg mooie plekjes op de Pier Smit

En als je hoogtevrees hebt?

,,Dan verzinnen we een goed alternatief en gaan we ergens anders zitten. We hebben genoeg mooie plekjes op de Pier."

Wat zoeken jullie in die kandidaten?

,,De perfecte sollicitant is iemand die heel graag wil leren. Ervaring is voor ons van secundair belang. We leren de personen zelf de technische vaardigheden aan. Het belangrijkste is dat je met mensen bezig wil zijn en ze blij wil ma- ken."

Jullie nemen 15 mensen aan. Hebben jullie ze opgespaard?

,,Horeca is altijd op zoek naar goede medewerkers. We hebben nu behoorlijk wat veranderingen binnen de Pier. Er worden concepten binnen de Food Boulevard uitgewerkt waar ik binnenkort meer over kan vertellen."