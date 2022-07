Sommelier en kok gezocht voor nieuw restaurant: ‘Iedereen blijft lang bij ons zitten’

Aan de Dr. Lelykade in Scheveningen opent half augustus het nieuwe restaurant Areia. Bedrijfsleiders van The Old Jazz en Vigo Seafoodbar, van dezelfde eigenaar, gaan daar aan de slag. Maar ja, een nieuwe zaak in de tijden van groot personeelstekort, lukt dat wel? Toch was dat niet het grootste probleem, vertelt eigenaar Cor Roeleveld. ,,Dat zijn de inkoopprijzen. Alles is duurder, van energie tot rijst.”