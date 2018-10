Koffiehuis de Koning ontvangt vogels van diverse pluimage. Wie alle karakters zou willen beschrijven die er dagelijks of wekelijks hun bakkie komen doen, wint volgend jaar met gemak de Libris-literatuurprijs en wordt uitgeroepen tot de nieuwe Simon Carmiggelt.



Maar sommige karakters laten zich minder makkelijk beschrijven. Zoals Frans Walraven. Deze aannemer is van alle markten thuis. Bovendien is hij in de buurt als Leen hem belt. 'Dit is HR Plus Plus glas', zegt hij even later bij een kom kippensoep. 'Prima spul. Maar dubbelglas heeft een voorkant en een achterkant. Veel mensen weten dat niet. Dus een of andere Eppo heb dat 'r verkeerd ingezet.'