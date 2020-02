Sommige mindervaliden mogen misschien toch weer mét auto begraafplaats Westduin op

VIDEO Kaj (28) kreeg haar 06 bij Westlandse versie First Dates: ‘Kijken of we binnenkort een happie gaan eten’

18:19 Hij heeft haar telefoonnummer gekregen, hoor! Kaj van Staalduinen (28) was dinsdagavond aan het daten in ’s-Gravenzande op de Westlandse First Dates en trof, zoals gehoopt, leuk tafelgezelschap. ,,We gaan kijken of we binnenkort even wat afspreken.’’